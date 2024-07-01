Россиянам раскрыли, куда вкладывать деньги в реалиях высокой инфляции

Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова назвала разумной стратегию вкладывания в биржевой фонд или открытия депозита, если вкладчик хочет сохранить накопления. По ее мнению, инфляция в России по итогам 2024 года будет не ниже 6%, сообщает Газета.ru .

Гондусова добавила, что 2024 год стал временем, когда российская экономика переживает настоящий «тест на выносливость».

«Эйфория, что санкции не убили экономику, уже за плечами, дальше уже приходится серьезно думать над тем, как в условиях ограничения экономика может продолжить рост», — высказалась эксперт.

Вместе с тем Гондусова отметила, что в биржевых фондах граждане могут получить значительную доходность при минимальном риске (25% годовых) ввиду высокой ключевой ставки Центробанка — 16%. Также вложить средства можно в накопительные счета и депозиты, поскольку там высокие ставки — до 20%, заявила специалист.