Россиянам продолжат индексировать страховые пенсии не ниже уровня инфляции

В России запланировано дальнейшее увеличение страховых пенсий как минимум на процент инфляции. В правительственном плане, утвержденном в России и доступном для ознакомления, подчеркнуто, что эта инициатива нацелена на «улучшение благосостояния и материальной поддержки пожилых людей», пишет ТАСС .

Российское правительство намерено и впредь осуществлять повышение страховых выплат по старости, не допуская, чтобы их рост был ниже инфляционного. Такое положение зафиксировано в плане, одобренном кабинетом министров РФ.

В документе указывается, что данная политика преследует цель «улучшения уровня жизни и материальной защищенности граждан старшего возраста». Страховая пенсия — наиболее востребованный вид пенсионного обеспечения, выплачиваемый по достижении пенсионного возраста, при инвалидности или в случае потери кормильца. Ее величина формируется из фиксированной части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Стоимость одного балла устанавливается государством, а количество баллов зависит от трудового стажа и заработной платы.

В 2026 году страховые пенсии были проиндексированы с начала года на 7,6%. Данное увеличение представляет собой совокупность двух индексаций: в соответствии с уровнем инфляции и прогнозируемым увеличением заработной платы. В дальнейшем планируется проводить индексацию с 1 февраля и 1 апреля. Кроме того, работающие пенсионеры с 1 августа получают перерасчет, учитывающий страховые взносы, начисленные или уплаченные работодателем за предшествующий год.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 27 тыс. рублей. Она увеличится на 1,9 тыс. рублей.

