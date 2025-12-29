сегодня в 09:42

Страховые пенсии увеличат на 7,6% в 2026 году в России

В январе 2026 года Социальный фонд планирует повысить страховые пенсии на 7,6% в РФ. Это больше, чем уровень инфляции, сообщается на сайте СФР .

Средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 27 тыс. рублей. Она увеличится на 1,9 тыс. рублей.

Суммарно повышение затронет 38 млн россиян. Для всех пенсионеров индексация будет индивидуальной. Она варьируется в зависимости от размера нынешних выплат.

Повысят все виды страховой пенсии. Среди них выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Индексацию проведут в автоматическом формате. Пенсионерам не придется никуда обращаться и подготавливать документы для такой процедуры.

