Россиянам пообещали снижение цен летом

Инвестстратег Бахтин: цены летом могут снизиться за счет овощей и ягод

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что летом 2026 года годовая инфляция в России может снизиться до 4–5% за счет удешевления сезонных продуктов, сообщает Газета.ru .

Он допустил замедление инфляции до целевых значений уже летом 2026 года.

«Летом годовая инфляция может быть в области 4–5%. Могут подешеветь сезонные продукты, предложение которых растет в этот период, — прежде всего овощи нового урожая, отдельные фрукты, ягоды», — отметил Бахтин.

Цель Банка России по инфляции составляет 4%. По текущему прогнозу регулятора, в 2026 году показатель снизится до 4,5–5,5%, а во втором полугодии закрепится вблизи 4%. В 2027 году инфляция, как ожидается, будет находиться около целевого уровня.

По данным Росстата, в марте 2026 года годовая инфляция составила 5,86%. Такой же показатель Минэкономразвития зафиксировало в период с 7 по 13 апреля. В январе инфляция достигала 6,63%, что на 0,77 процентного пункта выше текущего уровня.

В декабре 2025 года показатель составлял 5,85%, то есть за год практически не изменился.

