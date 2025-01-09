Россиянам пояснили, какой должна быть финансовая подушка во время кризиса

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, каким должен быть размер финансовой подушки в кризисный период, сообщает Газета.ru .

По ее словам, в периоды финансовой нестабильности важно иметь финансовую подушку. Идеально, если она будет разделена на 3 составляющие: наличные деньги на непредвиденные расходы, средства на депозитах и сберегательных счетах, во вкладах, а также вложения в надежные активы — альтернативные инвестиции, такие как золото или иностранная валюта.

Однако стоит учитывать, что даже в кризисные времена стоимость «металлических» счетов может как увеличиваться, так и снижаться. Кроме того, при покупке и продаже золота через банки разница в ценах может быть значительной, что в экстренной ситуации приведет к потерям на спрэде, предостерегла эксперт.

«Размер финансовой подушки должен быть не менее 3 среднемесячных зарплат (лучше 6 или даже 12)», — добавила Белянчикова.

Согласно исследованию, проведенному НАФИ, почти половина россиян (46%) сообщила о наличии финансовой подушки, которая помогает им поддерживать привычный уровень жизни в случае утраты дохода. При этом 27% участников опроса имеют сбережения, достаточные для покрытия расходов на срок от 3 месяцев и более. Однако 19% респондентов признались, что их накоплений хватит лишь на несколько дней, если они останутся без источника дохода.