Россиянам ответили, стоит ли вкладываться в растущий биткоин

сегодня в 18:50

Эксперт Гончарук: в биткоин не вкладываются на последние деньги

Директор «Майнинг Кластер» Виктор Гончарук обсудил актуальность инвестиций в биткоин в условиях его рекордной стоимости.

Он отметил, что биткоин не следует рассматривать как способ быстрого заработка, особенно для начинающих инвесторов, которые часто имеют ограниченные финансовые ресурсы.

«Плюс из последних денег не занимаются инвестированием в биткоин», — предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.

Гончарук рекомендовал выделить небольшую долю от общего капитала — например, треть или четверть — для вложений в растущий рынок.

При этом важно планировать выход на пиковых значениях или придерживаться долгосрочной стратегии. Таким образом, осторожный подход и разумные инвестиции могут помочь в увеличении финансового потенциала.