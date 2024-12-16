Россиянам ответили, какие новогодние костюмы лучше покупать детям

Спрос на детские новогодние костюмы в Москве возрос на 30%

Спрос на новогодние детские костюмы в Москве возрос на 30%. При этом популярность набирают традиционные русские наряды, сообщает «Вечерняя Москва».

В магазинах представлен широкий ассортимент — от классических зайчат до персонажей современных мультфильмов. Сотрудник магазина Юлия Григорьева отмечает, что популярность набирают традиционные русские наряды: девочкам покупают костюмы в духе русских девушек, а мальчикам — царей и скоморохов. Средняя цена таких костюмов составляет около 1700 рублей.

При выборе важно учитывать здоровье ребенка, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение легким, натуральным материалам.

«Лучше всего — из натуральных материалов, чтобы у ребенка не было аллергии, неприятных ощущений при ношении. Также избегайте покупок вслепую — такие вещи обязательно надо примерять», — заявила стилист Анастасия Ефремова.

Кроме того, существует возможность индивидуального пошива. Швея Александра Котова рассказала о росте интереса к эксклюзивным нарядам для праздников.

Она упомянула сложные заказы, такие как костюм древней феи или байкера из будущего. Индивидуальные костюмы стоят значительно дороже — минимум 6000 рублей и могут изготавливаться несколько месяцев.