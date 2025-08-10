Россиянам объяснили, чем вклад отличается от программы сбережений

Исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина рассказала, что в отличие от обычного вклада, программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это не просто способ накопить и потратить деньги, а скорее стратегия «откладывать и увеличивать», сообщает РБК .

По ее словам, деньги в ПДС вносятся на длительный срок: получить их можно через 15 лет с момента начала участия или раньше — при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо в случае наступления особых жизненных ситуаций.

Главным преимуществом ПДС является поддержка государства. Чтобы получать государственное софинансирование, достаточно вносить на счет от 2 тыс. рублей в год. При этом нет ограничений по размеру взносов — россияне могут направлять в программу любые суммы. Максимальная поддержка со стороны государства составляет 36 тыс. рублей в год.

Эксперт отметила, что также дополнительно можно получить налоговый вычет за личные взносы, которые не превышают 400 тыс. рублей в год. С прошлогодних взносов можно вернуть до 60 тыс. рублей, а с 2025 года — до 88 тыс. рублей в год, в зависимости от ставки НДФЛ. Эти деньги можно направить на пополнение счета ПДС, что увеличит общую сумму сбережений.

Ещё одно преимущество программы — возможность перевести на счет ПДС накопительную пенсию, сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.

ПДС позволяет не только копить, но и приумножать средства. Чем больше и регулярнее взносы, тем значительнее итоговая сумма накоплений. В отличие от банковского депозита с фиксированным процентом, доход по ПДС зависит от результатов инвестиционной деятельности, заключила Пальшина.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут стать участником программы долгосрочных сбережений и получить софинансирование от государства в размере 36 тыс. рублей. Участие в программе доступно для граждан всех возрастов.