Россиянам назвали зарплату для получения одного пенсионного балла в 2026 году

Экономист Балынин: для одного ИПК в 2026 г нужна зарплата почти 25 тыс рублей

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 2026 году, необходимо иметь зарплату в размере 24 825 рублей. Это на 1,8 тыс. рублей больше, чем в текущем году, сообщает «Газета.ru» .

«В 2025 году при зарплате на уровне 22 440 рублей за год формируется 0,976 ИПК. В 2026 году при минимальном размере оплаты труда в 27 093 рубля за год сформируется 1,091 ИПК — на 11,8% больше. По закону число ИПК округляется до тысячных», — сказал Балынин.

Эксперт добавил, что расчет был произведен с учетом действующей формулы и прогнозируемой на 2026 год предельной базы для исчисления страховых взносов, которая составит 2,979 млн рублей.

Узнать количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов можно через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Ранее стало известно, что в следующем году 706 тыс. россиян могут разом получить свои пенсионные накопления. Речь идет о взносах, которые были заморожены с 2014 года. Выплаты получат женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

