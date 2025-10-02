706 тыс россиян смогут единоразово забрать пенсионные накопления в 2026 году

В следующем году 706 тысяч человек могут разом получить свои пенсионные накопления. Речь идет о взносах, которые были заморожены с 2014 года, сообщает газета «Известия» .

Выплаты получат женщины (с 55 лет) и мужчины (с 60 лет). Они могут забрать деньги, если накопленная сумма не превышает порог — в 2026 году он составит 440 тыс. рублей. В среднем размер выплаты в следующем году составит 68 тыс. рублей.

Накопления у россиян формировались с 2002 по 2013 год — работодатели отчисляли 6% зарплаты на лицевые счета граждан. С 2014 года вступил в силу мораторий — заморозка накопительной части пенсии. Сумма инвестируется, поэтому продолжает расти.

Также с 1 января 2026 года в России произойдет единовременная индексация страховых пенсий на 7,6%, что превысит уровень инфляции. В результате средний размер пенсий по старости достигнет 27,1 тыс. рублей.

