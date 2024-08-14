Россиянам назвали условие, при котором доллар достигнет 120 рублей

Эксперт Бабин: в случае падения цен на нефть доллар может вернуться к 120 рублям

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что вероятность возвращения курса доллара к отметке в 120 рублей имеется. По его мнению, она увеличится в случае, если цены на нефть рухнут и будут долгое время оставаться ниже 70 долларов за баррель, сообщает NEWS.ru .

«Если котировки нефти марки Brent уйдут ниже 70 долларов и надолго там закрепятся, то доллар через относительно короткое время способен вернуться к 120 рублям или даже выше», — утверждает Бабин.

Аналитик полагает, что в течение ближайших недель рубль будет продолжать терять в стоимости, однако темпы ослабления российской валюты снизятся по сравнению с последними днями.

ЦБ РФ определял официальный курс для доллара США на 13 августа на уровне 89,9475 рубля, для евро — 96,6852 рубля, для юаня — 11,8576 рубля. Таким образом, курс доллара вырос на 1,96 рубля, а евро — на 1,5 рубля по сравнению с курсом, установленным накануне. В то же время рубль укрепился к юаню на 3,35 копейки.

Ранее экономист и эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер поделился своими ожиданиями относительно курсов иностранных валют на следующей неделе. Он предполагает, что официальный курс доллара составит 84-89 рублей, в то время как евро может торговаться в диапазоне 90-95 рублей.