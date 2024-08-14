В РФ спрогнозировали укрепление рубля к доллару и евро на следующей неделе

Экономист Зельцер заявил, что доллар не превысит 89 рублей на следующей неделе

Кандидат экономических наук и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз по курсу иностранных валют на будущей неделе. По его мнению, официальные курсы доллара и евро достигнут 84-89 рублей и 90-95 рублей соответственно, сообщает Газета.ru .

Зельцер полагает, что к будущей неделе рубль укрепится к зарубежным валютам. По его мнению, курс китайского юаня вернется в диапазон 11,5-12 рублей. В среду на Мосбирже он стоит 12,101 рубля.

По словам экономиста, нехватка иностранных валют на рынке возникла из-за проблем с экспортно-импортными расчетами, а также санкций.

«Временный дисбаланс спроса и предложения инвалют привел к резкому скачку внебиржевого курса доллара и евро — до 92,6 рубля и 100,6 рубля», — пояснил Зельцер.

Сейчас фьючерсы дешевле котировок доллара и евро более чем на 3%, добавил эксперт. Однако, по его словам, валютные пары могут стремительно упасть в зависимости от стабилизации ликвидности на рынке.

По данным Центробанка России, 14 августа доллар торгуется на уровне 92,6592 рубля, евро — 100,5590 рубля.