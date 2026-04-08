Россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что финансовая подушка должна покрывать обязательные расходы на два-три месяца, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, универсальной формулы накоплений не существует. Кому-то достаточно откладывать 5–10% от зарплаты, другие могут направлять в резерв больше — все зависит от доходов и финансовых целей.

«Ее нормальный размер составляет около двух-трех месяцев оплаты обязательных расходов. При этом стоит стремиться ее увеличивать и доводить до 10–12 месяцев, чтобы были средства на случай непредвиденных или экстренных ситуаций», — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что резерв должен быть легко доступен. Хранить его в сложных финансовых инструментах не стоит. Подойдут накопительный счет или депозит с возможностью пополнения и снятия средств, даже если ставка по ним ниже.

Для формирования подушки эксперт рекомендовал настроить автоматическое перечисление части дохода в день зарплаты или переводить деньги самостоятельно.

«Любая большая премия или любой неожиданный доход — половину его смело откладывайте», — заключил Щербаченко, добавив, что дисциплине помогает регулярное ведение личного или семейного бюджета.

