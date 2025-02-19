Россия ввезла из Евросоюза минимальный объем вина с 2004 года

сегодня в 05:02

Италия вышла на первое место в ЕС по экспорту вина в Россию

Италия больше всех стран в Евросоюзе поставляет вино в Россию на фоне резкого снижения поставок, пишет РИА Новости .

Италия смогла поставить в Россию свыше 70 тысяч тонн вина, обогнав Латвию с 20,4 тысячами тонн. На третьем месте находится Польша.

За год нарастила экспорт этого продукта Испания и Португалия.

Всего страны ЕС смогли продать в Россию 160,6 тысячи тонн вина. Это на треть меньше объема этого вида алкоголя, ввезенного в страну годом ранее.

Ранее сообщалось о повышении цен на спиртное в России в январе 2025 года.