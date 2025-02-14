Цены на водку выросли в России в январе на 5,2%

Водка в России подорожала в январе 2025 года — напиток вырос в цене на 5,2% по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, в цене увеличился и коньяк. Он подорожал на 2,2%. Стоимость крепленых и игристых вин увеличилась на 1,2%. Цена на пиво выросла на 1,3%.

В январе текущего года алкоголь в целом подорожал по сравнению с декабрем 2024 года на 2,1%, а по сравнению с январем 2024 года — на 10,07%.

Также увечились цены на табачные изделия. Они подорожали по сравнению с декабрем 2024 года на 0,65%, а по сравнению с январем 2024 года — на 6,23%.

Ранее стало известно, что в России за неделю подешевели яйца и гречка. При этом наибольший рост цен отмечен в стоимости мороженой рыбы.