В России за неделю подешевели яйца и гречка

Росстат: в РФ цены на яйца и гречку упали, а на картофель и помидоры — поднялись

Специалисты Росстата сообщили, что в период с 4 по 10 февраля наблюдались различные изменения потребительских цен. Наибольший рост отмечен в стоимости мороженой рыбы, которая подорожала на 1%, а куриные яйца, наоборот, подешевели на 0,6%, говорится на сайте госструктуры .

В категории белковых продуктов и круп зафиксировано снижение цен. Куриные яйца стали стоить на 0,6% меньше, чем было до 4 февраля, а гречневая крупа — на 0,4%. Также уменьшилась стоимость пшеничной муки на 0,3%. Мясная продукция показала небольшое снижение: куриное мясо стало дешевле на 0,2%, а свинина — на 0,1%.

Молочная продукция, наоборот, продемонстрировала заметное повышение в стоимости. Сметана и творог выросли в цене на 0,8%, а пастеризованное молоко — на 0,7%.

Алкогольная продукция, представленная водкой, и молочные сыры разных видов показали одинаковый рост — 0,7%. Детское питание, а именно фруктово-ягодные консервы, вместе с черным чаем подорожали на 0,6%. На 0,5% увеличилась стоимость ультрапастеризованного молока и мясных изделий, включая сосиски, сардельки и различные виды копченых колбас.

Умеренное повышение цен на 0,4% коснулось сливочного масла, маргарина и макаронных изделий. Хлебобулочные изделия и поваренная соль прибавили в цене 0,3%. Минимальный рост в 0,1-0,2% зафиксирован на баранину, пшено, детское питание, печенье и услуги общественного питания.

В продуктовой корзине наблюдается разнонаправленная динамика стоимости товаров. Среди овощей и фруктов зафиксирован общий рост на 1,1%. Наиболее заметно подорожали огурцы, прибавив в цене 2,5%. Существенное повышение также коснулось картофеля и помидоров — на 1,7% и 1,5% соответственно. Белокочанная капуста подорожала на 1,3%. Менее значительный рост цен отмечен на бананы (+0,6%), репчатый лук (+0,5%) и морковь (+0,2%). Единственным овощем, показавшим снижение стоимости, стала столовая свекла, подешевев на 0,1%.