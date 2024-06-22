Россия впервые за 2 года продала Китаю бурый уголь на рекордные 53 млн долларов

Китай купил бурый угль из РФ на 53 млн долларов впервые за 2 года

Продажа российского бурого угля Китаю в мае 2024 года установила рекорд за последние 2 года. Кроме бурого угля, РФ продает в КНР каменный и коксовый уголь, сообщет РИА Новости .

Начиная с сентября 2022 года, суммарные поставки угля из России в Китай превысили 1 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные китайской статслужбы.

В то же время импорт каменного угля в КНР по итогам мая 2024 года упал на 2%. Закупку совершили на 948 млн долларов. А вот поставки коксового угля, наоборот, выросли в 2,7 раза.

По итогам 2023 года Москва продала Пекину в общей сложности уголь на 14,5 млрд долларов. Из них 37,5 млрд долларов пришлись на бурый уголь, 4,1 млн долларов — на кокс, а остальное — на каменный уголь.

Ранее в России подготовили предложение о поддержке угольной промышленности. Специалисты ведут переговоры с Китаем по вопросу обнуления импортных пошлин на импорт российского угля.