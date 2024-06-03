В РФ подготовили предложение по мерам поддержки угольной отрасли

Специалисты предложили продолжить переговоры с КНР по вопросу обнуления импортных пошлин на уголь из РФ. Такая инициатива есть в докладе о реализации в прошлом году программы развития угольной промышленности в стране.

Китай в 2014 году ввел у себя импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь. Они составили 3-6%. При этом пошлины не действуют на продукцию из Индонезии и Австралии, так как с ними есть соглашения о свободной торговле.

Отмена пошлин на уголь давно обсуждается между РФ и КНР. Об этом СМИ писали еще в 2015 году. Сейчас российское Минэнерго предлагает добиваться отмены пошлин из-за ухудшающихся показателей угольной отрасли.

Источник в угольной сфере уточнил, что такое решение могло бы повысить оборот компаний примерно на 150 млрд рублей в год.