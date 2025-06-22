Россия в мае увеличила импорт грузинского вина в 3,4 раза

По итогам мая, Россия значительно нарастила объемы импорта вина из Грузии. В годовом выражении поставки выросли в 3,4 раза, что стало рекордным показателем за весь год, сообщает «Прайм» .

Согласно данным грузинской статслужбы, в конце весны объем поставок из Грузии увеличился до 17,15 млн долларов, что на 12 млн больше, чем в прошлом году. Это максимальный показатель с апреля 2024 года.

Несмотря на значительный рост, Россия все еще значительно отстает от уровня импорта за 5 месяцев прошлого года. В частности, за пять месяцев 2025 года объем импорта составил 57,6 млн долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года он был равен 104,5 млн долларов.

По итогам апреля, на долю России пришлось две трети всего объема экспорта вина из Грузии. При этом марте этот показатель был чуть меньше — 58%, а годом ранее — всего 35%.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 отреагировал шуткой на сотрудничество с ЮАР в сфере импорта водки. На данный момент объем торговли между Россией и ЮАР составляет около 1,3 млрд долларов.