«Надо чем-то закусить»: Путин отреагировал шуткой на поставку водки в ЮАР

В рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на сотрудничество с ЮАР в сфере импорта водки. По словам российского лидера, поставки водки в ЮАР могут спровоцировать еще одну ветку сотрудничества — поставки мясной продукции.

На данный момент объем торговли между Россией и ЮАР составляет около 1,3 млрд долларов. Данный показатель в ЮАР считают минимальным и в будущем хотели бы его утроить. Обе стороны нацелены на развитие двусторонних отношений. В то время, пока ЮАР поставляет в РФ фрукты и вина, Москва подписала соглашение о поставках туда российской водки. Этот факт в шуточной форме прокомментировал Путин.

«Мой коллега из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в ЮАР, вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, как у нас говорят, если водки выпить — надо же чем-то закусить. Поэтому за этим последуют поставки мясной продукции, затем — зерна», — сказал Путин, комментируя поставки водки в ЮАР.

Ранее глава компании Akani Замани Летджане на ПМЭФ-2025 заявил, что поставки российской водки в ЮАР начнутся к концу июня 2025 года.