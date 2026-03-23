Россия в январе в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС

Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе сократился почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в десять раз в месячном на фоне введения запрета ЕС, сообщает РИА Новости .

За январь текущего Россия поставила в ЕС 1,2 тыс тонн необработанного алюминия (на 3,2 млн долларов). Это минимум за все время торговли двух сторон. За месяц объем поставок сократился в 10,2 раза, а в годовом выражении — в 19,5 раз.

По итогам 2025 года ЕС импортировал из РФ 303,1 тыс. тонн необработанного алюминия (на 752,9 млн евро). Этот показатель на 6,2% меньше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может полностью снять энергетические санкции с России в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударов по нефтяной инфраструктуре региона.

