Экономист допустил снятие санкций США с нефти РФ

Президент США Дональд Трамп может полностью снять энергетические санкции с России в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударов по нефтяной инфраструктуре региона, сообщает Газета.ru .

Экономист Алексей Зубец заявил, что такой сценарий возможен при продолжении конфликта на Ближнем Востоке и серьезном ущербе нефтедобывающим мощностям стран Персидского залива. По его словам, речь идет о ситуации, когда ракетные обстрелы приведут к разрушению значительной части нефтеперерабатывающих заводов региона.

«Единственный вариант, при котором Трамп может пойти на полное снятие санкций с России, он существует. Он состоит в том, что война на Ближнем Востоке продолжится, и в результате этой войны нефтедобывающие мощности (ред. — стран) Персидского залива сильно пострадают», — подчеркнул эксперт.

В таком случае у Вашингтона «не будет другого выхода, кроме полного снятия, глубокого и постоянного снятия санкций с России», добавил Зубец. При этом он уточнил, что речь идет только о нефтяной и газовой сферах, остальные ограничения сохранятся.

17 марта Bloomberg сообщил, что санкции США против российской нефти могут смягчить, если проход танкеров через Ормузский пролив не восстановится полностью.

