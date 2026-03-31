Россия в 2025 году впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в 2025 году впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития, неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности, сообщает ТАСС .

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития, неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что это имеет огромное значение с точки зрения обеспечения ресурсной независимости страны.

В феврале в Минприроды сообщали, что балансовые запасы в РФ составляют 3,5 млн тонн оксида лития.Отмечалось, что этих запасов достаточно для обеспечения потребностей российской экономики.

