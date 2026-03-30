Грузия откажется от переработки российской нефти

Гендиректор грузинской компании Black Sea Petroleum Давид Поцхверия заявил, что единственный в стране нефтеперерабатывающий завод полностью откажется от переработки российской нефти.

«Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что даст нам возможность экспортировать продукцию в ЕС», — сказал топ-менеджер компании-владельца НПЗ в интервью изданию Business Media.

Он подчеркнул, что необходимость замены связана с полным запретом импорта российских энергоресурсов в Евросоюз.

Гендиректор BSP добавил, что переработка туркменской нефти на грузинском предприятии начнется незамедлительно, как только будет урегулирован вопрос транзита через Азербайджан.

В марте Европейский союз включил BSP в список компаний, на которые налагаются санкции за нефтепереработку нефти из РФ. В октябре «Русснефть» поставила 105 тыс. тонн нефти для BSP. Однако грузинская оппозиция пожаловалась Брюсселю, что Тбилиси нарушают антироссийские санкции. Для снятия ограничений грузинским властям пришлось полностью отказаться от переработки российской нефти.

