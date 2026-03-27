Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США намерены взять под контроль подорванные в 2022 году «Северные потоки», сообщает «Царьград» .

Представитель Кремля в интервью France TV заявил, что Вашингтон стремится к доминированию на мировых энергетических рынках. По его словам, аналогичную политику США проводят и в других регионах.

Министр привел в пример Венесуэлу, где администрация Дональда Трампа, декларируя борьбу с «наркоторговцами», в итоге взяла под контроль нефтяную отрасль. В отношении Ирана, по словам Лаврова, США добиваются контроля над Ормузским проливом и поставками углеводородов.

Глава МИД добавил, что теперь Вашингтон претендует и на «Северные потоки», где в сентябре 2022 года произошли теракты. Лавров напомнил, что «работу» выполнили украинские диверсанты, добавив, что без поддержки стран НАТО это было бы невозможно. При этом ряд европейских государств, включая Германию и Францию, не осудили диверсию, хотя она затронула их интересы.

Министр также сообщил о продолжающемся давлении на российские компании «Лукойл» и ГК «Роснефть». Комментируя частичное снятие санкций с российской нефти, он отметил, что решение касалось партий, уже находившихся в море.

«На самом деле танкеры, находящиеся в море и идущие к пункту своего назначения, как двигались, так и двигаются», — заключил глава МИД РФ.

