В январе 2025 года Россия увеличила экспорт морских ежей в Японию до максимальных значений за три квартала. Нынешний показатель составляет 9,6 млн долларов, сообщает РИА Новости .

Годом ранее этот показатель был меньше на 10%. Всего Япония закупила у РФ рыбы и морепродуктов на 59 млн долларов. Значительную часть заняли крабы (21,6 млн долларов) и мороженая рыба (19 млн долларов).

Россия находится на втором месте среди поставщиков морепродуктов в Японию. В пятерку рейтинга вошли также Норвегия, Испания, Великобритания и Мальта.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что нынешнее сокращение экспорта алкоголя из Грузии вполне естественно. Новогодний спрос сменяется февральским откатом, на прежние позиции он вернется к весне.