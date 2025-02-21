Естественное падение: эксперт объяснил уменьшение экспорта вина из Грузии

Эксперт Черниговский: опасений для повышения цен на грузинское вино пока нет

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что нынешнее сокращение экспорта алкоголя из Грузии вполне естественно: новогодний спрос сменяется февральским откатом, на прежние позиции он вернется к весне, сообщает АБН24 .

«Если же сокращение продолжится несколько месяцев подряд, розничные сети могут испытывать нехватку определенных позиций, что теоретически скажется на стоимости», – добавил Максим Черниговский.

По его словам, подобных рисков пока нет, грузинское вино очень востребовано в России. За последние годы увеличился экспорт алкоголя в РФ из Южной Америки, стран Нового Света, Турции и Китая. Остаются и европейские бренды.

В январе Россия получила из Грузии 2,5 тысячи тонн вина. Это в два раза меньше, чем в начале 2024 года.