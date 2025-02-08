Россия продала США удобрений на сумму 1,1 млрд долларов в 2024 году

РФ в 2024 году снизила объемы поставок удобрений в Соединенные Штаты на пятую часть. Тем не менее, Россия продолжает быть вторым основным экспортером этого товара в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В 2024 году Соединенные Штаты приобрели у РФ удобрений на 1,1 млрд долларов (хотя в 2023 сумма была выше — 1,35 млрд долларов). Таким образом доля России в американском импорте этого товара снизилась с 14,8% до 12,3%.

При этом Соединенные Штаты стали закупать меньше удобрений и у других партнеров. Например, у Канады США приобрели на 15,6% меньше товара — на 3,7 млрд долларов. Доля северного соседа снизилась до 42,8% с 48,3%.

Саудовская Аравия продала на 3,4% меньше удобрений на сумму 760,8 млн долларов. Суммарно Соединенные Штаты в 2024 году снизили объемы покупки этого типа товара за границей до 8,7 млрд долларов.

Ранее производители в Евросоюзе призвали увеличить пошлины на удобрения из России.