Производители в Евросоюзе призвали повысить пошлины на удобрения из РФ

Еврокомиссия предложила поэтапно нарастить размер ввозных пошлин на российские азотные удобрения. Производители считают, что их нужно еще увеличить, сообщает РБК .

Как пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских компаний, вводимые пошлины слишком малы, а также очень запоздали по времени.

ЕК разрабатывала инициативу с учетом интересов Франции и Нидерландов, которые являются крупными экспортерами продовольствия и сельхозпродукции. Но при этом многие производители удобрений из других стран, находящихся в тяжелом финансовом положении, были недовольны данным предложением.

«ЕС затянул с действиями», — подчеркнул генеральный директор ведущего производителя азотных удобрений из Норвегии Yara International Свейн Торе Холсетер.

Доход его фирмы в 2023 году рухнул на 98%. Он уточнил, что эффект от предлагаемого поэтапного повышения пошлин будет заметен не ранее 2026 года.

Также президент организации Fertilizers Europe Лео Алдерс призвал ЕС нарастить тарифы сразу до 30% (сейчас они составляют 6,5%), а также повышать из каждые полгода.