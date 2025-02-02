Производители в Евросоюзе призвали повысить пошлины на удобрения из РФ
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Еврокомиссия предложила поэтапно нарастить размер ввозных пошлин на российские азотные удобрения. Производители считают, что их нужно еще увеличить, сообщает РБК.
Как пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских компаний, вводимые пошлины слишком малы, а также очень запоздали по времени.
ЕК разрабатывала инициативу с учетом интересов Франции и Нидерландов, которые являются крупными экспортерами продовольствия и сельхозпродукции. Но при этом многие производители удобрений из других стран, находящихся в тяжелом финансовом положении, были недовольны данным предложением.
«ЕС затянул с действиями», — подчеркнул генеральный директор ведущего производителя азотных удобрений из Норвегии Yara International Свейн Торе Холсетер.
Доход его фирмы в 2023 году рухнул на 98%. Он уточнил, что эффект от предлагаемого поэтапного повышения пошлин будет заметен не ранее 2026 года.
Также президент организации Fertilizers Europe Лео Алдерс призвал ЕС нарастить тарифы сразу до 30% (сейчас они составляют 6,5%), а также повышать из каждые полгода.