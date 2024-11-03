Россия поднялась на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у ЕС

По итогам августа текущего года Россия поднялась с пятого на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у Европейского союза (ЕС). Это произошло впервые с лета 2021 года, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Евростата, в августе РФ закупила у Евросоюза сигарет на 10,7 млн евро, что на 3% меньше показателя в июле. Это лишь 6,24% европейских поставок сигарет за рубеж.

Крупнейшим покупателем сигарет у ЕС в августе и июле стала Великобритания. Поставки в Соединенное Королевство составили 13% экспорта Евросоюза. Замыкает топ-3 рейтинга Швейцария — 6,21% экспорта ЕС.

Кроме того, Россия в августе на 122 тыс. долларов закупила сигареты у Южной Кореи, У Бразилии — на 1,2 тыс. долларов и Индонезии.

Ранее стало известно, что Запад почти полностью запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов. Однако топливо из РФ активно скупается европейским рынком благодаря лазейке в санкциях