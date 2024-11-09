Россия планирует занять 30% мирового рынка угля к 2050 году

ТАСС: РФ нарастит долю российского угля на мировом рынке до 30% к 2050 году

Через 26 лет доля экспорта РФ в международной торговле углем увеличится до 25-30% с 14,5% в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Энергостратегию-2050 РФ, которая была направлена правительству страны, и оказалась в распоряжении у СМИ.

Ожидается, что к 2036 году объем российского экспорта угля на мировые рынки вырастет до 15-23%. К 2050-му он увеличится до 25-30%.

Но допускаются и негативные, стресс-сценарии. Так, в 2036-м экспорт может снизиться до 155 млн тонн, то есть, на -27% по сравнению с 2023-м.

Ранее сообщалось, что 8 из 27 стран ЕС предложили Еврокомиссии увеличить пошлины на российские товары. Таким образом инициаторы хотят сделать сложнее процедуру экспорта товаров за границу, и оказать давление на экономику РФ.