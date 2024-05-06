Россия нашла способ проводить сделки в обход санкций США

По информации издания Financial Times, ограничительные меры США в отношении России привели к тому, что кредиторы стали отказываться от российских контрагентов. Тогда страна начала рассчитываться в рублях, чтобы обойти санкции, сообщает «Коммерсант» .

В 2023 году президент США Джо Байден подписал документ, который позволяет вводить ограничительные меры в отношении иностранных банков. Речь идет о тех организациях, которые совершают сделки, касающиеся российского военно-промышленного комплекса.

Согласно информации FT, чтобы избежать контроля регулирующих органов, необходимо наращивать посредников. Один из российских инвесторов рассказал, что с каждым месяцем рассчитываться в долларах и евро все труднее.

Трейдеры из России перешли на услуги более мелких банков, а также стали использовать рубль в расчетах. Один из высокопоставленных российских банкиров назвал это решение «лазейкой в санкциях». Он напомнил, что для расчетов с контрагентами иностранцам разрешено покупать рубли на Мосбирже.

Ранее стало известно, что Россия может ответить Западу на изъятие своих замороженных активов конфискацией финансовых счетов типа «С» и ценных бумаг иностранных инвесторов. Также страна может блокировать небиржевые активы, которые принадлежат недружественным странам.