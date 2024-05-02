Россия может ответить на конфискацию активов изъятием инвестсчетов типа «С»
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Россия может ответить Западу на изъятие своих замороженных активов конфискацией финансовых счетов типа «С» и ценных бумаг иностранных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
«Выплаты по заблокированным активам на счетах типа „С“ могут начать конфисковывать в пользу государства», — заявил управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев.
Язев также допустил блокировку небиржевых активов, которые принадлежат недружественным странам. В это число входят в том числе налоги и частные пожертвования.
Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2023 года подписал указ, согласно которому иностранные инвесторы могут на средства со счетов типа «С» купить иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций.
Ранее Россия ответила на конфискацию замороженных активов заморозкой активов банка JPMorgan Chase по решению суда. Этот факт может поставить США в безвыходное положение.