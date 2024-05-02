Россия может ответить на конфискацию активов изъятием инвестсчетов типа «С»

сегодня в 18:47

Reuters: иноинвесторы могут лишиться счетов после конфискации активов РФ

Россия может ответить Западу на изъятие своих замороженных активов конфискацией финансовых счетов типа «С» и ценных бумаг иностранных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

«Выплаты по заблокированным активам на счетах типа „С“ могут начать конфисковывать в пользу государства», — заявил управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев.

Язев также допустил блокировку небиржевых активов, которые принадлежат недружественным странам. В это число входят в том числе налоги и частные пожертвования.

Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2023 года подписал указ, согласно которому иностранные инвесторы могут на средства со счетов типа «С» купить иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций.

Ранее Россия ответила на конфискацию замороженных активов заморозкой активов банка JPMorgan Chase по решению суда. Этот факт может поставить США в безвыходное положение.