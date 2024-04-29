Sohu: РФ ответила Западу на конфискацию финансовых активов

сегодня в 15:04

Как пишет Sohu, США могут попасть в безвыходное положение, остаться без пути к отступлению, так как суд в РФ принял решение заморозить все активы банка JPMorgan Chase. Ранее кредитная организация заявила, что собирается уйти из России.

В числе активов банка записаны движимое и недвижимое имущество, акции дочерней компании конгломерата, находящийся в РФ.

Китайское издание отметило, что такой шаг страна предприняла в ответ на американскую политику по замораживанию отечественных активов.

Поэтому, по мнению Sohu, Вашингтон просчитался в борьбе с Москвой, с ней следует обращаться по-хорошему.