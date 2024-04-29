Sohu: РФ ответила Западу на конфискацию финансовых активов
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Россия сделала ответный шаг по вопросу конфискации финансовых активов западными государствами, сообщает kp.ru.
Как пишет Sohu, США могут попасть в безвыходное положение, остаться без пути к отступлению, так как суд в РФ принял решение заморозить все активы банка JPMorgan Chase. Ранее кредитная организация заявила, что собирается уйти из России.
В числе активов банка записаны движимое и недвижимое имущество, акции дочерней компании конгломерата, находящийся в РФ.
Китайское издание отметило, что такой шаг страна предприняла в ответ на американскую политику по замораживанию отечественных активов.
Поэтому, по мнению Sohu, Вашингтон просчитался в борьбе с Москвой, с ней следует обращаться по-хорошему.