Россельхозбанк получил предупреждение от ФАС из-за ипотечного правила

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение Россельхозбанку касательно правил оформления льготного займа на строительство недвижимости. Поводом стало введенное банком обязательное правило для заемщиков, желающих получить кредит на возведение дома по сниженной процентной ставке, сообщает ТАСС .

Введенное Россельхозбанком правило обязывало клиентов выбирать строительную компанию исключительно из утвержденного банком списка, который был опубликован в открытых источниках в Сети. В пресс-службе ФАС пояснили, что кредитной организации надлежит отменить данное обязательное условие о привлечении подрядчика.

С точки зрения антимонопольного ведомства, подобное требование создает препятствия для свободной конкуренции и может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции.

ФАС потребовала от АО «Россельхозбанк» не только отменить указанное условие, но и убрать всю информацию о нем с сайта банка «Свое село», а также гарантировать отсутствие подобных практик в дальнейшей деятельности.

На выполнение предписания отведено 10 календарных дней с момента его получения. Если банк не исполнит требование, антимонопольная служба возбудит против него дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.