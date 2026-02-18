Росаккредитация приостановила действие сертификатов трех органов ЕАЭС в России

Росаккредитация на 12 месяцев прекратила действие всех документов, выданных после 9 февраля тремя киргизскими органами по сертификации для российских компаний, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций региона.

Решение Росаккредитации связано с необходимостью защиты добросовестного бизнеса и потребителей на территории России. Мера стала частью Плана обеления экономики, который реализуется в рамках структурных изменений российской экономики до 2030 года.

Статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев пояснил, что прекращение действия сертификатов не повлияет на стоимость и организацию поставок продукции, которая прошла испытания и имеет необходимые документы. По его словам, это решение укрепляет доверие к системе оценки соответствия в ЕАЭС и мотивирует страны Союза повышать стандарты качества.

В пресс-службе Росаккредитации отметили, что приостановка сертификатов предотвратит попадание на рынок некачественной и небезопасной продукции, а также защитит жизнь и здоровье граждан. Речь идет о сертификатах, выданных киргизскими ООО «Центр сертификации «Мурас», ООО «Центр Сертификации и Испытаний» и ООО «Эксперт-Лайн», которые в 2025 году оформили более 15,5 тыс. сертификатов для российских компаний.

Руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач подчеркнул, что новые нормы позволяют предотвращать системные нарушения и обеспечивают прозрачные условия для честного бизнеса. Информация о приостановленных органах направлена в Евразийскую экономическую комиссию и Кыргызский центр аккредитации для совместного контроля.

Ранее правительство РФ предоставило Росаккредитации полномочия по приостановлению действия сертификатов и деклараций ЕАЭС при выявлении нарушений. В Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС входит 384 органа по сертификации, из которых 232 — российские.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане Российской Федерации», — заявил Воробьев.