«Ромир»: пиво подорожало во всех форматах в России в I квартале 2025 г

Средний чек на пиво в РФ вырос в I квартале 2025 года. Подорожание затронуло все типы упаковки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Ромир».

Средний чек на пиво увеличился на фоне общего сокращения числа покупателей. Цены выросли на напитки разных форматов.

Так, пиво в стеклянной бутылке возросло в цене на 32 рубля, в банке — на 40 рублей, в пластиковой бутылке — на 39 рублей. Разливное пиво продемонстрировало наибольший рост цен. Его стоимость увеличилась на 65 рублей, до 285 рублей.

При этом разливное пиво стали чаще покупать, прирост зафиксирован среди лояльных потребителей. Частота покупок увеличилась до 4,4 раза в год против 3,8 раза годом ранее. При этом доля покупателей сократилась на 1,9 п. п.

Доля покупателей, которые предпочитают пиво в стеклянной бутылке, практически не изменилась (30,4%). При этом частота покупок выросла до 10,2 раза в год против 9,1 раза.

Количество любителей пива в банках снизилось. Покупательская аудитория упала на 3,3 п. п. При этом частота покупки увеличилась до 10,1 раза.

Пиво в пластиковых бутылках тоже потеряло часть покупателей. Пенетрация снизилась до 20,3%. Однако частота покупок не изменилась.

Ранее эксперт Максим Черниговский раскрыл, почему в РФ уменьшилось потребление алкоголя. Он считает, что падение показателей связано с увеличением акциз два раза за год.