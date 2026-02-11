Родители свыше 600 тыс детей Подмосковья в 2025 году получили единое пособие

Единое пособие для детей, не достигших 17 лет, продолжает быть одной из ключевых мер поддержки семей в Московском регионе. В течение 2025 года столичное Отделение Социального фонда России оформило выплату родителям 620 415 детей. Тем, кто продлевает выплату или подает заявление впервые в 2026 году, важно учитывать обновленные условия назначения, сообщила пресс-служба Отделение Социального фонда России по Москве

Не менее 8 МРОТ

Главные корректировки затронули требования к заработку трудоспособных граждан. Теперь родители обязаны подтвердить доход за расчетный период в сумме не ниже 8 МРОТ. За год эта цифра составляет минимум 216 744 рубля.

Однако правило о минимальном доходе может не применяться либо быть смягчено при наличии уважительной причины, перечень которых с 2026 года пополнился. В него теперь входят пенсии по старости, инвалидности или утере кормильца.

При этом, как и ранее, суммарная продолжительность таких причин за расчетный период должна быть не менее 10 месяцев.

Среди прочих важных нововведений — исключение из учета доходов единовременной выплаты от работодателя при рождении ребенка, а также регулярной финансовой поддержки для граждан Курской области. В то же время пособия по временной нетрудоспособности теперь будут включаться в расчет при проверке минимального порога доходов.

Учет алиментов

С марта изменится подход к учету алиментов. Если алименты не назначены по решению или приказу суда, отделение Соцфонда будет рассчитывать их исходя из среднемесячной зарплаты (данные Росстата) по региону проживания заявителя. В случаях, когда алименты взысканы через суд, в семейный бюджет по-прежнему засчитываются только фактически поступившие суммы на основании заявления.

Новые размеры

Данное пособие является адресной помощью для семей с детьми до 17 лет и будущих мам, вставших на учет на раннем сроке. Оно назначается после комплексной проверки уровня доходов и имущественной обеспеченности.

Величина выплаты варьируется и составляет 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума. В Подмосковье этот показатель в 2026 году вырос до 19 677 рублей, что соответствует 100% пособия. При утверждении 75% сумма составит 14 757,75 рубля, а при 50% — 9 838,50 рубля.

Синхронизация сроков

Жители Московского региона по-прежнему могут воспользоваться упрощенным порядком оформления единого пособия на новорожденных. Если выплата уже назначена на старших детей, то при появлении младшего пособие устанавливается автоматически, без подачи заявления. Родителям также доступна опция синхронизации периодов получения средств на всех детей одновременно.

В столице назначением единого пособия ведают органы соцзащиты, подать заявление можно через портал mos.ru. Для жителей Московской области оформление проходит в Отделении Соцфонда. Заявление доступно для заполнения через госуслуги, в любом отделении клиентской службы или МФЦ.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также следить за актуальной информацией на станицах Фонда в соцсетях: Telegram, ВКонтакте, МАХ и Одноклассники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.