Роботы не заменят людей: в реальном секторе не хватает сотни тысяч специалистов

Автоматизация не отменяет потребность в людях — наоборот, отраслям все сильнее нужны те, кто умеет работать со сложным оборудованием, завил РИАМО директор международной выставки Woodex Сергей Иртуганов.

По его словам, в деревообрабатывающей отрасли по разным оценкам не хватает до 20 тысяч специалистов. Уровень укомплектованности штата варьируется от региона к региону и по конкретным специальностям. Например, по рабочим профессиям со средним профессиональным образованием в реальном секторе дефицит закрывается примерно на 66%. Подобная ситуация не только в лесопромышленном комплексе, но и во всем реальном секторе.

«Мы наблюдаем рост спроса на инженеров автоматизации и роботизации, интеграторов, операторов станков с ЧПУ. Этот тренд является прямым следствием дефицита и „стоимости“ рабочих рук. Чтобы заместить „пустые места у станков“ и снизить себестоимость продукции, заводы активно внедряют промышленных роботов и автоматические линии», — пояснил эксперт.

При этом развитие технологий сегодня опережает систему подготовки кадров. Каждый год вузы и ссузы выпускают около 10 тысяч специалистов, тогда как предприятиям ЛПК нужно более 16 тысяч. По данным Минтруда, до 2029 года экономике дополнительно потребуется привлечь около 170 тысяч операторов ЧПУ.

Роботизация, по мнению Иртуганова, призвана освободить людей от рутинных процессов, чтобы перенаправить их потенциал на более сложные, интеллектуальные задачи. В итоге современное производство все сильнее интегрируется с IT-сферой, а на рынке растет ценность специалистов по программированию, настройке и обслуживанию сложного оборудования, станков и робототехники.

«Будущее индустрии кроется не в конкуренции, а в синергии человека и машины», — подчеркнул эксперт.

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