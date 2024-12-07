Рязанский рассказал, какие надбавки могут получить московские пенсионеры

Некоторые категории граждан, проживающие в Москве, могут получить надбавки к пенсии до конца 2024 года в соответствии с подписанным постановлением мэра города Сергея Собянина. Какие именно надбавки и кто их получит, рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, сообщает «Вечерняя Москва».

«На прибавку могут рассчитывать юбиляры супружеской жизни, долгожители в возрасте от 100 лет. Также проиндексировать пенсии планируется участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, детям войны и героям Советского Союза», — пояснил Рязанский.

Рязанский на примере выплаты в 25 000 рублей объяснил, что с учетом надбавок, перечисленные категории граждан Москву будут получать 26 500 рублей. При этом индексации пенсии не следует ожидать до конца 2024 года, ее планируют произвести в январе 2025 года.

Ранее россиянам рассказали, как будут происходить выплаты пенсий в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Некоторые категории пенсионеров перед праздниками получат двойное пособие.