Ряд банков не планируют повышать первый взнос по льготным ипотечным программам

«Абсолют банк», банк «Дом.РФ», Совкомбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Новикомбанк и «МТС банк» не планируют повышать первоначальный взнос по льготным ипотечным программам, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что ВТБ с 11 июня повышает первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. При этом нововведение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании.

«Что касается собственных рыночных программ банка, взнос начинается от 15%, на текущий момент мы не планируем его пересматривать», — сказал вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Он подчеркнул, что для «Семейной», «Дальневосточной и Арктической ипотеки» и программы для ИТ-специалистов первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости жилья, для «Льготной на новостройки» — от 30%. Минимальный размер взноса установлен соответствующими нормативными правовыми актами.

В пресс-службах Промсвязьбанка, «МТС банка», «Абсолют банка», Новикомбанка и Совкомбанка рассказали, что кредитная организация также не планирует повышать первоначальный взнос по ипотечным программам.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России запустят «семейную» ипотеку под 6% годовых в малых городах вне зависимости от возраста детей. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что россияне уже ждут запуска данной программы.