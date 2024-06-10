Семейную ипотеку под 6% в малых городах РФ запустят с 1 июля

С 1 июля российские семьи, проживающие в малых городах, смогут получить ипотеку под 6% годовых вне зависимости от возраста детей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

При этом хотя бы один ребенок должен быть несовершеннолетним на момент оформления займа, уточнили в кабмине.

При строительстве своего дома такие льготные условия для семей будут действовать во всех субъектах России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что россияне уже ждут запуска данной программы.

«Важно выполнить поручение главы государства с соблюдением сроков, организовать необходимую работу», — заявил Мишустин.