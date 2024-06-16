РФ впервые почти за два года обогнала США по импорту газа в ЕС

Впервые с сентября 2022 года доля газа из России в объеме импорта в европейские страны превысила поставки топлива из США, сообщает РБК .

Financial Times пишет, что с прошлого года американское голубое топливо составляло примерно пятую часть от объема импорта в европейские государства. Но в мае на его долю пришлось 14% от общего объема импорта в Евросоюз, Великобританию, Швейцарию, Боснию и Герцеговину, Сербию, а также Северную Македонию. Данный показатель является худшим с августа 2022 года.

В это же время доля газа из России в регионе была 15% от общего объема импорта.

Такие изменения случились на фоне общего увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. На такое распределение проставок ресурсов повлияли «разовые факторы», среди которых сбой на крупном предприятии по экспорту голубого топлива из США, рост прокачки РФ через Турцию из-за планового техобслуживания в июне.

сейчас спрос на газ в Европе относительно слабый, а уровень запасов близок к рекордно высокому для лета.

Глава отдела газовой аналитики ICIS Том Марзек-Мансер считает, что подобное изменение в доле поставок не будет долгим, так как летом РФ сможет поставлять газ по Северному морскому пути в Азию. В этом случае поставки в Европу сократятся.