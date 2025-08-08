РФ списала долги по бюджетным кредитам 12 регионам

сегодня в 14:18

Власти РФ в текущем году списали задолженности по бюджетным кредитам еще 12 регионам на общую сумму более 29 млрд рублей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства.

Возможность списания задолженности получили Чувашия, Республика Коми, Мордовия, Краснодарский край, Ульяновская, Ивановская, Архангельская, Омская, Тамбовская, Тульская, Волгоградская, Нижегородская области.

Эти субъекты реализовали инфраструктурные проекты: модернизацию ЖКХ, переселения людей из аварийного жилья, обновления общественного транспорта и т. д. Размер списаний долгов соответствует размеру вложений в проекты.

Всего с начала года возможность списания долгов получили 36 регионов. Общая сумма списания составила 105,6 млрд рублей.

Ранее правительство РФ установило полный запрет на поставки бензина за рубеж. Он будет действовать до 31 августа 2025 года.