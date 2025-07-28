Правительство РФ установило полный запрет на поставки бензина за рубеж

Правительство РФ приняло решение установить полный запрет на экспорт бензина за границу в августе. Мера направлена на сохранение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Запрет был распространен на непосредственных производителей нефтепродуктов. До этого он действовал только для непроизводителей.

Запрет на зарубежные поставки будет действовать до 31 августа 2025 года.

Ранее уже сообщалось, что российские власти хотят ввести полный запрет на экспорт бензина. Эмбарго направлено на то, чтобы охладить топливный рынок, где цены приближаются к историческим максимумам.

Отмечалось, что в дальнейшем запрет могут продлить до конца сентября.