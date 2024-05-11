РФ нашла способ использовать застрявшие в индийских банках миллиарды рупий

Россия смогла найти решение проблемы с 40 млрд рупий или около 44 млрд рублей, которые застряли на счетах российских экспортеров в банках Индии, сообщает BFM.ru .

Как пишет местная газета Hindustan Times, РФ не могла ни конвертировать, ни использовать денежные средства, однако был придуман обходной путь их использования. Застрявшие деньги были инвестированы в акции индийских предприятий и инфраструктурные проекты.

Из материала следует, что на сегодняшний день удалось реализовать большую часть денежных средств, полученных в результате продажи российской нефти Индии.

Ранее стало известно, что Великобритания в обход собственных санкций закупила российскую нефть на общую сумму 2,2 млрд фунтов стерлингов в 2023 году. Лондон закупил российскую нефть из Китая, Индии и Турции.