Резкий спад продаж авто в РФ: утильсбор, дорогие кредиты, рост цен на ремонт

Не такой заметный, как в начале текущего года, но спад продажи новых легковушек был заметен уже с конца осени 2024 года. Сейчас снижение спроса на автомобили ставит дилеров перед необходимостью продавать автомобили по невыгодной цене или предлагать россиянам кредиты с субсидированной процентной ставкой, сообщил РИАМО генеральный директор в компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Эксперт обозначил несколько причин падения спроса на автомобили в России.

Во-первых, утильсбор. До октября 2024 года за бюджетную модель с двигателем до 2 л уплачивали сбор 310 000 руб., а с начала 2025 года — уже 670 000 руб. Эту сумму продавец добавлял к конечной цене транспортного средства. Результатом значительно выросшего утилизационного сбора стало перенасыщение авторынка — до октября в страну завезли слишком много машин. Дистрибьюторы не думали о том, что с последнего месяца осени спрос на авто начнет снижаться и они не смогут распродать легковушки 2024 года выпуска. В первый день нового года на складах стояло не меньше 500 тысяч машин, объясняет Матвеев.

Во-вторых, высокая стоимость автокредитов.

«Средняя по стране цена новой машины увеличилась до 3,7 млн руб. А для банка при одобрении кредита имеет значение первый взнос, который должен быть не менее 30%», — говорит эксперт.

В-третьих, банковские депозиты стали гораздо популярнее, чем вложение денег в новое авто.

Также автолюбители, которым не нужна машина здесь и сейчас, ждут возвращения в страну автобрендов, которые ушли из России в 2022 году из-за обострения геополитической обстановки.

Не следует забывать и о том, что выросли цены на обслуживание и ремонт транспортных средств.

«Сниженный спрос на машины ставит дилеров перед необходимостью продавать автомобили не то, что по невыгодной цене, а в иных случаях и себе в убыток. Сейчас они активно предлагают россиянам кредиты с субсидированной ставкой в 7% годовых. Но такая ситуация на рынке вряд ли затянется, потому что прошлогодние машины реализуют плюс-минус через пару месяцев. Поэтому, если вы остро нуждаетесь в авто, используйте сложившуюся ситуацию, чтобы приобрести транспортное средство по хорошей цене», — рекомендует Матвеев.

