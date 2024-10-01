Резидентам ОЭЗ упростят получение кредитов

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Минэкономразвития РФ предложило снять запрет на передачу в залог участков в особых экономических зонах (ОЭЗ), пишут « Известия ».

Законопроект одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.

Это позволит компаниям привлечь более крупное заемное финансирование для крупных и важных инвестпроектов. На сегодняшний день права арендаторов на использование земельных участков в особых экономических зонах ограничены. Компании не могут передавать арендные права в качестве залога.

Согласно законопроекту, резидент ОЭЗ может выкупить участок после выполнения условий соглашения о деятельности в особой экономической зоне и предоставить землю в залог.

Ранее компания «ТЗМОИ», которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», расширила свой станочный парк с целью повышения производительности и качества производимой продукции.

С начала 2022 года, за счет нулевой ставки таможенной пошлины резиденты пяти подмосковных ОЭЗ сэкономили 3,42 млрд рублей.