3,4 млрд рублей сэкономили резиденты подмосковных ОЭЗ за счет таможенных льгот

«Для резидентов особых экономических зон Подмосковья действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает им нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Такая же ставка действует в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведенной резидентами на территории ОЭЗ, и позволяет им экономить значительные средства, которые компания может перенаправить на решение других приоритетных задач», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Обнуление таможенной пошлины — лишь одно из преимуществ, которые получают резиденты отдельных особых экономических зон в России. Также компании, получившие статус резидента ОЭЗ, получают ряд налоговых преференций. Льготы распространяются на налог на имущество, на земельный и транспортный налоги, а также налог на прибыль. Это также обеспечивает им весьма существенную поддержку, позволяющую значительно повысить эффективность реализации своих проектов именно на территории особых экономических зон.

В регионе расположено пять особых экономических зон, четыре из которых вошли в число лучших ОЭЗ по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Сегодня резидентами ОЭЗ Московской области являются 218 компаний, это, в том числе, и иностранные инвесторы.

С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» состоится второй Международный форум ОЭЗ. Участие примут около 400 гостей из более чем 25 стран, включая страны БРИКС и АСЕАН, Республика Беларусь, Иран, Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ и другие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.