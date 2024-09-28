Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил новое медоборудование

Компания «ТЗМОИ», которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», расширила свой станочный парк с целью повышения производительности и качества производимой продукции, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов

Среди нового оборудования – станки с числовым программным управлением, обладающие возможностями 3D-обработки.

Отмечается, что на заводе компании производят стерилизационное и дезинфекционное оборудование, необходимое для бесперебойного функционирования лечебно-профилактических учреждений.

«Столичная отрасль включает более 300 предприятий, которым по поручению мэра Москвы оказывается всесторонняя поддержка. Резиденты ОЭЗ получают ряд налоговых преференций, позволяющих значительно инвестировать в развитие высокотехнологичного бизнеса. Например, производитель медоборудования для инфекционного контроля сэкономил на налогах свыше 400 млн рублей. В 2023 году компания удвоила свои производственные площади – до 3,3 тыс. кв. м, а в этом году дооснастила технологические линии новыми станками, которые позволят увеличить производительность труда и повысить качество выпускаемой продукции», – уточнил Гарбузов.

Отмечается, что в прошлом году компания «ТЗМОИ» открыла новый цех металлообработки и роботизированной сварки. Это современный машиностроительный комплекс с высокой степенью автоматизации технологического процесса, что позволило увеличить объемы серийного производства более чем на 25%.

«Компания «ТЗМОИ» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2020 года. Предприятие активно инвестирует средства в расширение производственных мощностей. Очередная партия современных станков позволит значительно сократить трудозатраты и амортизацию существующего машинного парка. Мощности предприятия способны выпускать более 1500 единиц высокотехнологичной медицинской техники в год», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Импортозамещение продукции представляет собой одно из стратегических направлений развития компании. Так, линейка дезинфекционно-моечных машин для медицинских изделий фирмы «ТЗМОИ» является полностью отечественным продуктом.

Член совета директоров компании «ТЗМОИ» Алексей Зезуля добавил, что в конце прошлого года компания запустила в серийное производство современные паровые стерилизаторы с автоматическим управлением, потребляющие на 20% меньше воды, чем их предшественники.

«Этому способствовало внедрение в продукт новых технологических и конструктивных решений собственной разработки. В следующем году мы готовим к выводу на рынок новую линейку паровых стерилизаторов, полностью разработанную на заводе. При разработке и усовершенствовании моделей мы учитываем опыт эксплуатации, что позволяет оптимизировать оборудование в соответствии с запросами российских лечебных учреждений», – заключил Зезуля.